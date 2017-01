Presentato il GM Europa Ovini: Lander e Parrinello i capitani

Si è svolta nella serata di ieri, presso l’auditorium del rettorato dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, la presentazione del GM Europa Ovini, che si appresta ad affrontare la sua terza stagione d’attività tra le formazioni Continental. Molti gli ospiti illustri presenti alla serata, allietata dalla comicità di Pino Insegno e a cui sono intervenute anche importanti personalità del mondo dello sport, tra cui spiccavano l’ex calciatore e attuale allenatore del Pescara Calcio Massimo Oddo e Nicola Rizzoli, arbitro internazionale che ha diretto, tra le tante gare, la finale di Coppa del Mondo di calcio 2014.

La formazione neroverde, reduce da un buon 2016 in cui ha ottenuto quattro successi totali (centrati tutti dal veneto Filippo Fortin, trasferitosi in questa stagione alla Continental austriaca Tirol Cycling Team), undici podi complessivi e trenta piazzamenti tra le prime dieci posizioni, punta a confermare e possibilmente migliorare le buone risultanze della passata stagione. Solamente sei le riconferme rispetto alla precedente annata: fanno ancora parte del roster Antonio Di Sante (in buona evidenza in varie gare), l’ex tricolore Davide Pacchiardo, Matteo Rotondi, Andrea Ruscetta, Rossano Mauti e il crossista Andrea Di Federico.

A guidare la truppa dei nuovi arrivati sarà il danese Sebastian Lander, atleta di grande talento nelle categorie giovanili (nel 2009 fu campione del mondo juniores nella Corsa a punti su pista) e capace di vincere il titolo nazionale danese a 20 anni nel 2012 ma che poi non ha avuto altrettanta fortuna nella sua esperienza nel World Tour con il BMC Racing Team e che ora cercherà di rilanciarsi dopo un paio di annate avare di soddisfazioni. Importante, anche a livello d’esperienza, è invece l’ingaggio del siciliano Antonino Parrinello, che ha chiuso il 2016 con due successi all’attivo con la casacca della D’Amico-Bottecchia e che potrà offrire un valido apporto nelle gare dai percorsi misti, vista la buona tenuta in salita a cui si abbina un altrettanto buon spunto veloce.

«Sono pronto ad affrontare la mia sesta stagione tra i professionisti – dice il siciliano ai nostri microfoni – in cui cercherò di fare del mio meglio per mettere anche la mia esperienza al servizio dei giovani che si affacciano in questo mondo. Ho molta fiducia da parte della squadra e cercherò di ripagarla nel miglior modo possibile. Sono conscio dei miei standard, per cui proverò a far bene nel corso di tutta la stagione. Sicuramente il Trofeo Matteotti è una gara in cui cercherò di ben figurare, dal momento che nelle mie due precedenti partecipazioni ho ottenuto un quarto e un sesto posto, oltre al fatto che è una corsa molto sentita da parte del team. Naturalmente però ci sono tante altre corse del calendario italiano e internazionale in cui provare a ben figurare e tra queste non si può tralasciare il campionato italiano che si disputerà in Piemonte».

Altro corridore da tenere d’occhio sarà il lombardo Marco Tizza, già autore di varie ottime prestazioni in maglia D’Amico-Bottecchia nelle gare del calendario italiano. Un altro degli arrivati era stato in passato nella rosa della compagine marchigiana, ossia il toscano Adriano Brogi, pedina che potrà rivelarsi molto utile alla squadra. A completare il roster 2017 tanti giovani che faranno il loro debutto nella categoria, oltre a gareggiare anche in alcune delle principali gare del calendario nazionale e internazionale degli Under 23: i gemelli liguri Francesco e Leonardo Canepa e i laziali Mirko Iafrati, Francesco Gabriele, Piergiorgio Cardarilli e Diego Guglielmetti. A guidare gli atleti in ammiraglia saranno i confermati ds Alessandro Donati e Dmitry Nikandrov, a cui si affiancherà Pierluigi Terrinoni. Il debutto ufficiale del team è previsto per domenica 5 febbraio a Donoratico, in occasione del Gran Premio Costa degli Etruschi.