Caleb Ewan vince la People’s Choice Classic, quarto Niccolò Bonifazio

Primo assaggio non ufficiale di World Tour oggi ad Adelaide dove si è disputata la People’s Choice Classic, il criterium con al via tutti i protagonisti del Tour Down Under e che anticipa di un paio di giorni la corsa a tappe australiana. Per il secondo anno consecutivo la vittoria è andata a Caleb Ewan (Orica-Scott), campione nazionale di criterium, che ben lanciato dai compagni di squadra è riuscito a staccare Peter Sagan che gli si era messo in scia: sul traguardo il campione del mondo è stato poi preceduto anche dall’irlandese Sam Bennett, suo nuovo compagno di squadra, protagonista di un fantastica volata di rimonta.

La corsa si è disputata sulla distanza di 50.6 chilometri con 22 giri di un circuito di 2.3 chilometri ed a lungo ha visto Ben O’Connor (Dimension Data) come fuggitivo solitario. Nello sprint finale, alle spalle dei tre del podio, troviamo Niccolò Bonifazio in quarta posizione seguito da Edward Theuns, Mark Renshaw, Sean De Bie, Baptiste Planckaert, Patrick Bevin e Jasha Sütterlin.