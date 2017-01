Doppietta Cylance al Santos Women’s Tour: vince Wild, seconda Barbieri

La seconda tappa del Santos Women’s Tour è stata una velocissima frazione in circuito ad Adelaide: le ragazze hanno coperto 14 giri da 2300 metri ciascuno per un totale di 32.2 chilometri. L’epilogo è stato come prevedibile in volata e la più forte è stata Kirsten Wild, al primo successo con la maglia della Cylance: in seconda posizione si è piazzata una sua compagna di squadra, l’italiana Rachele Barbieri, sempre a suo agio in questo genere di prove. La Alé Cipollini ha chiuso il podio con l’australiana Chloe Hosking mentre nelle prime 10 di giornata troviamo anche Barbara Guarischi sesta e Anna Trevisi settima. In classifica generale Amanda Spratt (Orica) rimane saldamente in prima posizione, Janneke Ensing è seconda a 19″, grazie agli abbuoni Kirsten Wild risale in terza piazza a 50″.