Tour Down Under 2017

Il percorso offre la solita dose di volate (rimaste un marchio di fabbrica), passando da luoghi che ormai abbiamo imparato a conoscere nelle notti del fuso orario (9.30 ore di differenza), da Unley a Stirling, da Glenelg a Victor Harbor, da Norwood a Campbelltown a McLaren Vale. Ma torna dopo l’esordio di due anni fa anche l’interessante arrivo di Paracombe, al secondo giorno, a dare subito un bel po’ di brio alla classifica.

La partecipazione è ottima e qualificata, a partire da Peter Sagan, al suo primo Down Under; vecchi amici della corsa come il campione uscente Simon Gerrans, o Rohan Dennis, Richie Porte, Geraint Thomas, Tom-Jelte Slagter, senza trascurare Diego Ulissi (terzo nel 2014, oltre che vincitore di tappa) o anche Enrico Battaglin, Giovanni Visconti, Oscar Gatto e Gianluca Brambilla. Sarà inoltre interessante vedere come si muoveranno alcuni uomini da GT (Esteban Chaves, Sergio Henao o Wilco Kelderman). In tanti hanno cambiato maglia, tante maglie son cambiate, altre sono del tutto nuove: sarà un ulteriore fattore di curiosità cominciare a orientarsi nel nuovo caleidoscopio targato 2017.