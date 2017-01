Yonathan Monsalve vince in volata la 3a tappa della Vuelta al Táchira

Un altro ex “italiano” trova il successo sulle strade della Vuelta al Táchira: la terza tappa della corsa venezuelana è stata vinta infatti da Yonathan Monsalve che cinque stagioni è stato professionista nel nostro paese. Monsalve, che corre con la forte formazione locale JHS, si è imposto in una volata di gruppo con José Mendoza in seconda posizione e Yonathan Salinas in terza. La classifica generale è rimasta pressoché invariata: John Nava guida sempre con 1″ di vantaggio su Jackson Rodríguez.