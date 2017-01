L’ex Funvic, ora Soul Brasil, aderisce al Movimento Per un Ciclismo Credibile

Dopo tre positività in una sola stagione serve un drastico cambiamento di rotto a così la formazione brasiliana Soul Brasil Pro Cycling Team ha presentato una domanda per aderire al Movimento Per un Ciclismo Credibile: la richiesta è stata accettata e la squadra Professional entra nel movimento come membro provvisorio in attesa dell’assemblea generale nel prossimo mese di ottobre. La Soul Brasil è sospesa dall’UCI fino al 12 febbraio a causa delle violazioni antidoping dei brasiliani Kleber Ramos e João Gaspar e del colombiano Ramiro Rincon.