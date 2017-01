Salta un’altra corsa: dopo il Mediterraneo stop alla Nationale Sluitingsprijs

Dopo l’annuncio di ieri relativo all’annullamento del Giro del Mediterraneo oggi gli organizzatori di un’altra corsa sono costretti ad alzare bandiera bianca: nel 2017 non si disputerà la Nationale Sluitingsprijs Putte Kapellen, tradizionale prova di metà ottobre che chiude il calendario belga. La ragione per cui la corsa dice stop dopo ottantatré edizioni risiede nell’età avanzata degli organizzatori che non sono riusciti a trovare elementi che si prendessero in carico la gestione dell’evento.