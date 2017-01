Sette azzurri convocati per l’ultima prova di Coppa del Mondo di ciclocross

1 Minuti per leggerlo

Domenica 22 gennaio a Hoogerheide in Olanda si disputerà l’ultima prova della Coppa del Mondo di ciclocross 2016/2017: per l’occasione saranno sette i corridori convocati da Davide Cassani e dal commissario tecnico Fausto Scotti. Fari puntati sulla categoria Under23 dove Gioele Bertolini ha ancora una minima speranza di conquistare il successo finale in Coppa del Mondo: l’olandese Nieuwenhuis sembra tuttavia inarrivabile e Bertolini si giocherà gli altri due gradini del podio con i belgi Hermans e Iserbyt. Nella stessa gara l’Italia schiererà anche Jakob Dorigoni.

Per la gara femminile le convocate sono Alice Maria Arzuffi, le cui condizioni saranno comunque da valutare dopo la brutta caduta di Fiuggi, Eva Lechner e Chiara Teocchi. Due selezionati anche nella categoria Uomini Juniores: al via ci saranno Filippo Fontana e Bruno Marchetti.