Vuelta al Táchira, quarta tappa a Wilmer Bravo

1 Minuti per leggerlo

Nella quarta frazione della Vuelta al Táchira, disputata tra Santa Ana e Santa Barbara de Barinas per complessivi 165.2 km, il successo allo sprint è andato a Wilmer Bravo. Il trentacinquenne venezuelano del Grupo JHS ha preceduto il colombiano Cristián Torres (JB Roba Deportiva), i venezuelani Oscar Pinto (Inv Alexander Oasi Cavett Inv Floguz FSV) e José García (Gobernación de Yaracuy) e il colombiano Alexander Rojas (Fundación Hernán Buenahora). Ottavo posto a 9″ per il veneto Marco Benfatto (Androni Giocattoli-Sidermec), in una volata caratterizzata da una caduta che ha coinvolto anche Andrea Palini.

In classifica continua a vestire la maglia gialla John Nava (Kino Táchira) con 1″ di margine su Jackson Rodríguez (JHS Aves). Oggi in programma la Socopo-Santo Domingo di 141.7 km con arrivo posto in salita.