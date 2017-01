Wild vince anche l’ultima tappa del Santos Women’s Tour, corsa a Spratt

La quarta ed ultima tappa del Santos Women’s Tour ha visto trionfare di nuovo l’olandese Kirsten Wild, al secondo centro in questa edizione della corsa australiana: la portacolori della Cylance Pro Cycling si è imposta in un criterium ad Adelaide all’interno di Victoria Park. Nello scontato epilogo in volata, Kirsten Wild ha relegato al secondo posto Annette Edmodson (Wiggle) e al terzo Chloe Hosking (Alé), ottava e migliore delle italiane in gara Anna Trevisi.

La vittoria finale di questo Santos Women’s Tour è andata all’australiana Amanda Spratt della Orica-Scott che aveva praticamente ipotecato il successo già nella prima frazione: secondo posto a 25″ per l’olandese Janneke Ensing della Alé Cipollini, terza a 40″ Kirsten Wild. La prima italiana in classifica è stata Susanna Zorzi (Drops) che si è piazzata decima a 1’01” dalla vincitrice. Da segnalare anche il doppio successo della Alé Cipollini nella classifica a punti (Hosking) ed in quella dei gran premi della montagna (Ensing).