Nasce il Mitchelton-Scott, formazione vivaio della Orica-Scott

Dopo la formazione élite e la formazione femminile la Orica aggiunge una nuova squadra al proprio ventaglio: il gruppo australiano ha infatti annunciato la costruzione di una compagine Continental per permettere lo sviluppo dei giovani corridori. Il nome del team sarà Mitchelton-Scott ed è stato affiliato in Cina. Il progetto è in collaborazione con le federazioni ciclistiche di Australia e Cina e permetterà a giovani corridori dei due paesi di competere in gare di buon livello.

Il proprietario della Orica-Scott Gerry Ryan ha dichiarato: «Dopo i primi cinque eccellenti anni nel ciclismo maschile e femminile crediamo di essere giunti nel momento in cui espandere le nostre attività ad un team Continental». Il general manager Shayne Bannan ha aggiunto: «Conosco il commissario tecnico della Cina Jingkan Shen dalla fine degli anni ’80 e pensavamo a questo progetto da qualche anno. Siamo orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo di atleti dei due paesi. Per la Cina è il primo progetto di questo tipo».

Il direttore sportivo sarà James Victor, lo stesso che si è occupato negli ultimi anni della nazionale australiana under 23 che ha sfornato talenti come Rohan Dennis, Caleb Ewan, Michael Matthews e Robert Power. Sino ad ora sono stati ufficializzati i nomi di otto atleti: i cinesi Xue Chaobua, Qin Chenlu, Xue Fuwen, Liu Hao, Sun Xiaolong e Bi Wenhui e gli australiani Lucas Hamilton, Harrison Sweeney e Robert Stanndard. A loro si aggiungeranno altri atleti australiani, e probabilmente uno cinese, da definire al termine delle gare australi.