Adesso è ufficiale, Nairo Quintana correrà il 100° Giro d’Italia!

Il giorno successivo al discusso annuncio delle Wild Card per il Giro d’Italia 2017, la centesima edizione della rosa corsa trova un nuovo grandissimo protagonista: la Movistar ha infatti ufficializzato la presenza di Nairo Quintana, già vincitore nel 2014. Per Quintana si prospetta un tentativo di doppietta Giro-Tour ma i tifosi italiani lo potranno ammirare in azione non solo a maggio, ma anche nel mese di marzo: il colombiano infatti debutterà in Spagna alla Challenge Mallorca, correrà la Vuelta a la Comunitat Valenciana, poi l’Abu Dhabi Tour (altra corsa di RCS) e chiuderà il primo blocco di corse con la partecipazione alla Tirreno-Adriatico.

Dopo la corsa a tappe italiana, Nairo Quintana tornerà in colombiano per uno stage di allenamento in altura: prima di disputare il Giro d’Italia, il leader della Movistar affinerà la propria condizione in Spagna sulle strade della Vuelta a Asturias.

La Movistar ha anche definito il calendario di gare di Alejandro Valverde che, come grandi giri, disputerà Tour de France e Vuelta a España: il primo grande obiettivo del murciano saranno le classiche delle Ardenne (Amstel, Freccia e Liegi), ma in programma ha anche Challenge Mallorca, Vuelta a Murcia, Clasica de Almería, Vuelta a Andulucía, Parigi-Nizza, Volta a Catalunya o Vuelta al País Basco e GP Miguel Indurain.