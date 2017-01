La Volta a Catalunya assegna sette wildcard: invitate anche Manzana e Soul Brasil

1 Minuti per leggerlo

Al via della novantasettesima edizione della Volta Ciclista a Catalunya in programma dal 20 marzo prossimo vi saranno, oltre alle diciotto compagini World Tour, sette formazioni Professional: le squadre invitate sono la spagnola Caja Rural-Seguros RGA, la polacca CCC Sprandi Polkowice, la francese Cofidis, Solutions Crédits, la colombiana Manzana Postobón Team, l’olandese Roompot-Nederlandse Loterij, la brasiliana Soul Brasil Pro Cycling Team e la belga Wanty-Groupe Gobert.

Nessuna sorpresa nell’invito di Caja Rural e Cofidis, così come di CCC, Roompot e Wanty già presenti nel 2016. Era prevedibile anche la concessione degli inviti alle due formazioni sudamericane presenti nel secondo scalino internazionale; per la Soul Brasil si tratterà della prima, storica wildcard, merito soprattutto della presenza in rosa del corridore catalano Jordi Simón.