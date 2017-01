Alla Vuelta al Táchira tappa e maglia per Yonathan Salinas

Nei giorni scorsi si era già dimostrato il corridore più in forma e oggi, nella difficile frazione con traguardo a Casa del Padre, lo ha ribadito una volta di più: Yonathan Salinas ha vinto la sua seconda tappa in questa edizione della Vuelta al Táchira e stavolta è arrivata anche la conquista della maglia di leader della classifica generale. Il 26enne della formazione locale Kino Táchira si è imposto in una volata ristretta davanti a Yonathan Monsalve, terzo e quarto posto per Jhorman Flores e Jimmi Briceño. Nel finale si era visto all’attacco anche il 19enne colombiano Ivan Sosa, portacolori dell’Androni Giocattoli, che poi ha un po’ pagato finendo quinto a 29″.

La crisi dell’ex leader John Nava, come detto, ha portato in testa Yonathan Salinas che domani nella tappa di montagna con arrivo a Cerro El Cristo Rey dovrà vedersela dagli attacchi dei rivali Jhorman Flores e Jimmi Briceño, staccati entrambi di 58″. In quarta posizione a 1’17” c’è Yonathan Monsalve mentre Ivan Sosa è quinto a 1’18” ed è sempre il primo della classifica dei giovani.