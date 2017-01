Jimmi Briceño vince in Venezuela, ma Yonathan Salinas è sempre leader

La nona tappa della Vuelta al Táchira ha riportato al successo il 30enne Jimmi Briceño che nel 2014 aveva conquistato il successo finale della corsa, salvo poi essergli tolto per una squalifica per doping. Nella dura frazione con traguardo a Cerro El Cristo Rey, Briceño è riuscito a precedere Yonathan Monsalve, terzo posto a 6″ per Jhorman Flores, quarto a 8″ è arrivato Roniel Campos mentre il leader della corsa Yonathan Salinas è riuscito a difendersi egregiamente e ha tagliato il traguardo in quinta posizione a soli 9″ di ritardo. Giornataccia invece per il giovane Ivan Sosa dell’Androni che ha perso più di due minuti e mezzo.

Ad una sola tappa dalla conclusione, il capoclassifica Yonathan Salinas mantiene 59″ di vantaggio proprio su Jimmi Briceño, Jhorman Flores è terzo a 1’10”, Yonathan Monsalve quarto a 1’22”: la tappa finale con arrivo al velodromo JJ Mora di San Cristóbal comunque non sarà una semplice passerella per Salinas.