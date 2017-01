New Zealand Cycle Classic, prima tappa a Timothy Roe

1 Minuti per leggerlo

Prima di stamani non vinceva dal giugno 2009, quando si impose in due frazioni del Tour de Korea. Oggi Timothy Roe, un passato da professionista prima con il BMC Racing Team e poi con la Drapac, si è imposto nella prima (bagnata e ventosa) tappa del New Zealand Cycle Classic. Nei 156 km da Masterton a Castlepoint il ventisettenne australiano della IsoWhey Sports Swisswellness ha anticipato di 5″ la prima parte del gruppo, regolata dal neozelandese Alex Frame (JLT Condor) sul connazionale Brad Evans (Nazionale neozelandese), sul britannico Ian Mould (JLT Condor), sull’australiano Neil Van der Ploeg (IsoWhey Sports Swisswellness) e sul britannico Steven Lampier (JLT Condor).

Da segnalare la presenza di una formazione dilettantistica italiana, il Team Figros Snep: il miglior azzurro è stato Francesco Mancini, giunto trentesimo a 51″. La seconda tappa, da Masterton a Admiral Hill di 147 km, prevede un arrivo in salita.