A Roompot, Sport Vlaanderen e Wanty le prime Wild Card per l’Amstel

L’Amstel Gold Race ha annunciato i nomi delle prime tre squadre che hanno ricevuto una Wild Card per la prossima edizione. Per il momento non ci sono sorprese nella partecipazione alla classica olandese: gli inviti, infatti, sono infatti andati all’unica formazione olandese di categoria Professional, la Roompot-Nederlandse Lotterij, e alle due pari categoria belghe, la Sport Vlaanderen-Baloise e la Wanty-Groupe Gobert che si è imposta nella passata edizione con l’italiano Enrico Gasparotto.