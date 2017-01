Ciclocross, niente difesa iridata per Thalita De Jong. Out anche Yara Kastelijn

L’Olanda perde due pedine importanti della squadra femminile per i prossimi Campionati del Mondo di Ciclocross in programma questo weekend a Bieles in Lussemburgo. L’iridata uscente Thalita De Jong non potrà difendere il suo titolo dopo la brutta caduta patita ieri ad Hoogerheide: la 23enne della Lares-Waowdeals ha riportato uno strappo muscolare al vasto mediale oltre ad un versamento al ginocchio destro. Fuori dai giochi anche la 19enne Yara Kastelijn: la giovane della WM3 era caduta durante la prova di Coppa del Mondo di Fiuggi e non si è ancora ristabilita del tutto dopo il pesante trauma cranico subito in quell’incidente di gara.