Gesbert cade in allenamento e si frattura il pollice: il francese ai box per un paio di mesi

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Elie Gesbert tra i professionisti: il ventunenne della Fortuneo Vital Concept è scivolato durante un allenamento su una lastra di ghiaccio fratturandosi la base del metacarpo del pollice sinistro. Operato in giornata, il bretone dovrà osservare un periodo di convalescenza lungo almeno otto settimane, che gli impedirà quindi di partecipare come previsto alle imminenti prove della Challenge Mallorca.