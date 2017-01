Giacomo Nizzolo, slitta ancora il debutto stagionale

Slitta ancora il debutto stagionale in gara per il campione italiano Giacomo Nizzolo che, dopo aver dovuto saltare la Vuelta a San Juan, ha annunciato che non correrà nemmeno il Dubai Tour: il corridore della Trek-Segafredo, che compirà 28 anni a fine mese, è sempre alle prese con una fastidiosa tendinite destro che gli impedisce di forzare durante le pedalate. A rischio c’è anche la partecipazione alla Volta ao Algarve in programma dal 15 al 19 febbraio.

Sul proprio sito internet Nizzolo ha spiegato così la sua situazione: «Sono rientrato in anticipo dalla Spagna: dopo tre giorni di allenamento, tecnici e medici mi hanno consigliato di proseguire le terapie. Lo sto facendo, e la sensazione è che, seppur lentamente, le cose vadano migliorando. Martedì avrò una nuova visita: se l’esito sarà positivo, mercoledì risalirò in bici»