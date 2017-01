Nathan Elliott investito in allenamento: fratture multiple, ma non è in pericolo

Il ciclista australiano Nathan Elliott ieri è stato vittima di un bruttissimo incidente durante un allenamento nella zona di Adelaide: una vettura che procedeva in senso contrario ha perso il controllo e ha centrato in pieno il 26enne corridore della IsoWhey Sports-SwissWellness, formazione iscritta alla categoria UCI Continental. Nell’impatto Elliott ha riportato fratture multiple e una severa commozione cerebrale: nonostante l’entità delle ferite, il corridore australiano non è in pericolo di vita e domani sarà operato per ridurre le fratture.