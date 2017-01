New Zealand Cycle Classic, Francesco Mancini sesto nella tappa vinta da Frame

1 Minuti per leggerlo

Come da pronostico la terza frazione del New Zealand Cycle Classic, disputata tra Masterton e Martinborough sulla distanza di 136 km, si è risolta con uno sprint a ranghi compatti. A prevalere è stato il padrone di casa Alex Frame: il ventitreenne del JLT Condor ha sopravanzato il malese Mohamad Abdul Halil (Team Sapura), l’australiano Sean Whitefield (Oliver’s Real Food), i neozelandesi Brad Evans e Luke Mudgway (entrambi con la rappresentativa nazionale) e il ventunenne azzurro Francesco Mancini, buon sesto in maglia Team Figros Snap.

Rimane invariata la classifica, con il neozelandese James Oram (Nazionale neozelandese) che precede di 10″ l’australiano Sam Crome (IsoWhey Sport Swisswellness), di 12″ il britannico Steven Lampier (JLT Condor) e di 31″ l’australiano Timothy Roe (IsoWhey Sport Swisswellness). La quarta e penultima tappa, sempre da Masterton a Martinborough di 143 km, prevede un percorso maggiormente accidentato e che potrebbe propiziare qualche colpo di mano.