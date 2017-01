Iván Gutiérrez shock: «Ho tentato il suicidio 11 volte»

Il 38enne ex-ciclista spagnolo José Iván Gutiérrez Palacios durante un’intervista estremamente toccante al programma radiofonico El Partitazo su Cadena COPE ha ripercorso la sua carriera e ha parlato apertamente di tutti i problemi che ha dovuto attraversare specialmente a partire dal 2013 quando ha iniziato a soffrire di una forma di depressione. L’ex corridore di Once, Banesto, Illes Balears, Caisse d’Epargne e Movistar, sei volte campione di Spagna (4 a crono e 2 in linea) e argento mondiale a cronometro a Madrid 2005, ha rivelato di essere stato ricoverato ben 11 in ospedale in seguito a tentativi, più o meno consapevoli, di suicidio.

Iván Gutiérrez ha disputato la sua ultima corsa da ciclista professionista nell’agosto 2014 e smettendo di gareggiare i problemi si sono fatti ancora peggiori: «I grado dei farmaci era molto alto ed il mio livello di energia era minimo. È stato un trauma non poter fare alcun tipo di sport perché non riuscivo neanche a mettermi in piedi. Dovevo essere sempre sorvegliato dai miei genitori o dalla mia fidanzata: lei è stata la persona che più mi ha aiutato in quel periodo». Ultimamente, ha raccontato Iván Gutiérrez, ha iniziato a ritrovare motivazioni grazie ad una collaborazione con la squadra calcistica del Racing Santander che gli ha permesso di rivivere una situazione che si era interrotta bruscamente quando aveva smesso di correre.