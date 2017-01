Nuovi team per Santoro e Balykin: il primo va in Olanda, il secondo in Turchia

Dopo un buon 2016 nel quale ha colto in maglia Meridiana-Kamen diversi piazzamenti tra i migliori 10 fra Settimana Coppi & Bartali, Giro dell’Appennino, Tour of Bihor-Bellotto, Tour de Slovaquie e Tour of Qinghai Lake, per Antonio Santoro si aprono le porte di una nuova esperienza all’estero. Il ventisettenne scalatore potentino militerà nei prossimi mesi per una formazione olandese, il Monkey Town Continental Team, per il quale gareggia anche l’altro azzurro Marco Zanotti, ormai habitué delle squadre oranje.

Nelle ultime ore è giunta inoltre la comunicazione del nuovo team di Ivan Balykin: il ventiseienne italo-russo rimane nel panorama Continental e, dopo un anno con il GM Europa Ovini, si sposta in Turchia, dove correrà con la Torku Sekerspor.