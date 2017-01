Froome-Quintana, prima sfida a distanza… con racchette e palline!

A inizio stagione l’atmosfera nelle squadre è sempre abbastanza rilassata e anche le grandi star del pedale trovano più facilmente il tempo per qualche divertente iniziativa collaterale. È così che Chris Froome, in Australia per la Cadel Evans Great Ocean Road Race, ha trascorso la giornata agli Australian Open di tennis dove è cimentato in qualche palleggio con racchetta e pallina giganti.

Dal canto suo la Movistar non ha tardato a rispondere al rivale sullo stesso campo: Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Andrey Amador, impegnati alla Challenge Mallorca, si sono recati alla Rafa Nadal Academy dilettandosi in qualche scambio con i giovani allievi della scuola del grande tennista maiorchino. Il risultato è che questi campioni è molto meglio vederli in sella ad una bicicletta che con una racchetta in mano.