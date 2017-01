Parigi-Nizza e Delfinato: annunciate le squadre partecipanti

Oltre agli inviti per il Tour de France, la ASO oggi ha svelato anche le squadre che parteciperanno alle altre due corse a tappe francesi di categoria World Tour, la Parigi-Nizza ed il Criterium del Delfinato: in entrambe vedremo al via 22 squadre, tra cui tutte le 18 di prima divisione. Alla “Corsa verso il Sole”, in programma dal 5 al 12 marzo, le Wild Card sono andate a tutte e quattro le formazioni Professional francesi: in gara ci saranno quindi Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie e Fortuneo-Vital Concept.

Per quanto riguarda il Delfinato (4-11 giugno), invece, entra nella startlist la Wanty-Groupe Gobert che poi disputerà anche il Tour de France. Tra le squadre francesi, invece, i tre posti rimanenti sono andati a Cofidis, Delko Marseille e Direct Energie, resta fuori invece la Fortuneo che comunque disputerà poi la Grande Boucle.