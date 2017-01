Arrivate le squalifiche per i quattro costaricani positivi alla Vuelta a Costa Rica 2015

1 Minuti per leggerlo

Nel consueto aggiornamento delle positività l’UCI ha inserito un nuovo nome, quello della biker brasiliana Isabella Moreira, sospesa provvisoriamente a causa di anomalie del passaporto biologico. Sono invece quattro i corridori precedentemente sospesi e a cui è stata comminata una squalifica, tutti protagonisti della medesima vicenda: si tratta dei costaricani Paul Betancourt, Josué González, Bryan Villalobos e Rodolfo Villalobos, risultati positivi durante la Vuelta a Costa Rica 2015 all’ostarina (che produce effetti simili a quelli provocati dagli steroidi anabolizzanti) e, nel caso di Rodolfo Villalobos, anche alla dimetilamilammina, sostanza simile all’anfetamina.

Betancourt e i due Villalobos sono stati squalificati per tre anni, fino dunque al 15 febbraio 2019, mentre González non potrà correre fino al 15 febbraio 2023: i sette anni di interdizione comminati al ventinovenne derivano da una precedente positività nel 2011 al clostebol, per il quale pagò due anni di stop.