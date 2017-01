Frattura della clavicola sinistra per Damiano Cunego

È durata poco la trasferta in Argentina per Damiano Cunego: il 35enne veronese della Nippo-Vini Fantini è infatti stato costretto al ritiro nel corso della quarta tappa della Vuelta a San Juan in seguito ad una brutta caduta. Trasportato subito in una clinica locale per gli esami di rito, a Cunego è stata riscontrata una frattura della clavicola sinistra che lo obbligherà ad alcune settimane di stop: a breve è previsto il suo rientro in Italia.