Cant beffa Vos all’ultimo giro: il Mondiale di Bieles è suo. Lechner sesta

Finale sorprendente per la prova femminile dei Mondiali di Ciclocross, in corso a Bieles, Lussemburgo: sembrava fatta per l’ottavo titolo di Marianne Vos, la più forte sul circuito reso difficile dal ghiaccio e dal fango. Ma un salto di catena al penultimo giro ha permesso a Sanne Cant di riportarsi sulla campionessa olandese: le due atlete sono state protagoniste di un ultimo giro all’arma bianca, con la Vos nettamente sconfitta in volata dalla belga; per la Cant, e anche per il Belgio al femminile, primo mondiale in assoluto. Bronzo per Katerina Nash, che batte sprintando Lucinda Brand a 20″ dalla Cant.

Al sesto posto si classifica Eva Lechner, a 53″; l’altoatesina ha provato a tenere il passo di Marianne Vos nei primi due giri, ma ha pagato dazio. Gara finita al primo giro invece per Alice Arzuffi, coinvolta in una caduta in discesa e feritasi al volto con la sua stessa bicicletta.

A seguire l’articolo completo