La 28enne australiana Loren Rowney annuncia il ritiro

La ciclista australiana Loren Rowney ha annunciato oggi il suo ritiro dal ciclismo agonistico a 28 anni: ancora incerti i piani per il futuro. La Rowney ha gareggiato per cinque stagioni nel plotone internazionale con Specialized-Lululemon, Velocio-SRAM e Orica-Scott, squadra con cui aveva già un accordo per la stagione 2017: grazie anche sul suo spunto veloce, Loren Rowney in carriera ha vinto sette corse in Europa, l’ultima nel 2016 nella 2a tappa del Tour de Feminin in Repubblica Ceca.