Étoile de Bessèges 2017

Difficile fare pronostici per il successo finale di questa Étoile des Bessèges proprio perché le porte sono aperte a molti corridori: di sicuro andrà seguito con attenzione chi ha fatto bene domenica a Marsiglia, come ad esempio il campione francese Arthur Vichot (FDJ) che ha vinto e che ha chiuso quinto l’anno scorso a Bessèges, oppure il transalpino Tony Gallopin reduce da due secondi posti consecutivi in questa corsa e che guiderà una Lotto Soudal che sembra essersi preparata a puntino durante l’inverno; un nome interessante è Pierre Latour, ma l’ultima tappa potrebbe sorridere invece a corridori come Ignatas Konovalovas (FDJ), Sylain Chavanel (Direct Energie) o Mads Würtz (Katusha). In ottica volate ci sarà Arnaud Démare che testerà per la prima volta il treno italiano composto da Davide Cimolai e Jacopo Guarnieri: proprio quest’ultimo è stato soffiato alla Katusha di Alexander Kristoff, presente anche lui in Francia, mentre il britannico Daniel McLay proverà a mettersi nei panni del terzo incomodo. Gli altri due azzurri in gara sono Andrea Pasqualon (Wanty) e Mauro Finetto (Delko) con quest’ultimo che può avere buone chance in classifica generale.