Il varesino Luca Chirico trova squadra: nel 2017 correrà per la Torku Sekerspor

Un altro corridore italiano riesce a trovare in extremis una formazione per la stagione 2017: parliamo di Luca Chirico, ventiquattrenne visto nello scorso biennio in maglia Bardiani CSF. Lo scalatore varesino si è accordato con la Torku Sekerspor, compagine Continental turca presso la quale gareggerà anche l’italo-russo Ivan Balykin.