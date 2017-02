L’EBU rinnova per quattro anni i diritti tv di Fiandre, Amstel, San Sebastián e Amburgo

L’EBU (European Broadcasting Union, nota in Italia come Eurovisione) ha annunciato il rinnovo quadriennale dei diritti di quattro corse, che verranno trasmesse come negli anni precedenti anche dalle emittenti raggruppate nell’organismo paneuropeo (per l’Italia la RAI): si vedranno in chiaro le edizioni 2017, 2018, 2019 e 2020 della Ronde van Vlaanderen, dell’Amstel Gold Race, della Clásica de San Sebastián e della Cyclassics Hamburg. Il responsabile dei diritti sportivi dell’EBU Julien Ternisien ha dichiarato: «Siamo emozionati per il rinnovo di questi diritti e siamo sempre più convinti che le migliori gare ciclistiche meritino di raggiungere una platea di appassionati più estesa possibile».