Scelta la Nazionale per il GP Costa degli Etruschi

Otto corridori tutti Under23 sono stati selezionati da Davide Cassani e Marino Amadori per partecipare ad un breve raduno in Toscana a partire da domani e per rappresentare poi la Nazionale azzurra in gara domenica al Gran Premio Costa degli Etruschi, gara d’apertura del calendario professionistico italiano. Questa la lista degli atleti convocati:

– Bettini Francesco (Team Figros Snep Focus)

– Cima Imerio (Viris-Maserati-Sisal Matchpoint-L&L)

– Lamon Francesco (Team Colpack)

– Lizde Seid (Team Colpack)

– Moro Stefano (Gavardo Bi&Esse Carrera Tecmor Asd)

– Nesi Nicolas (Gs Maltinti Lamp. Banca Di Cambiano)

– Rocchetti Filippo (Zalf Euromobil Desiree Fior)

– Sartor Federico (Team Colpack)