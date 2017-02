Ufficializzato l’accordo: in Italia nasce la Ciclismo Cup con la diretta tv di metà delle gare

Dopo le ripetute voci delle scorse settimane è giunta finalmente la conferma: la Coppa Italia cambierà nome, diventando Ciclismo Cup, e vedrà ventitré giornate di gara a comporla. La Lega Ciclismo Professionistico ha ceduto i diritti per la produzione e la commercializzazione a PMG Sport per le stagioni 2017-2018-2019, la quale garantirà la copertura delle 23 giornate di gare (di cui undici in diretta) in tutto il mondo, su piattaforme tv e digitali.

Il presidente della Lega Ciclismo Enzo Ghigo ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto perché tramite questo rinnovato progetto, la Lega è riuscita a compattare, rivitalizzare e dare una prospettiva importante al ciclismo storico, al di fuori delle gare RCS. L’autoproduzione consente di accedere al pubblico tradizionale del ciclismo, quello radio-televisivo, ma anche a una nuova e importante platea mediatica che usa i moderni mezzi di comunicazione. Il nostro approccio a questa operazione è stato: tradizione e innovazione. Sono certo che i partner commerciali comprenderanno e sapranno mettere a frutto questo sforzo enorme di rinnovamento, in termini di promozione e comunicazione, che ha unito Lega, Federazione, Organizzatori e importanti realtà produttive del nostro Paese».

Le novità riguardano sia la fase produttiva che quella distributiva. La scelta editoriale di PMG, rispetto al format televisivo messo in campo, mira a fornire allo spettatore – sia nelle trasmissioni live che in quelle in differita – un racconto più coinvolgente, portando lo spettatore nel vivo del gruppo, potenziando l’infografica, valorizzando nella giusta misura sia i protagonisti che il territorio nel quale le gare hanno svolgimento.

Dal punto di vista distributivo, PMG in collaborazione con Oneplayer ha fatto in modo che tutte le quindici manifestazioni previste nel programma possano avere visibilità in Italia e all’estero, creando in particolare per gli eventi trasmessi in diretta un bacino potenziale di telespettatori davvero importante in Europa e negli altri continenti. Ma la grande novità riguarda anche il web, con l’inserimento degli eventi sui maggiori portali di informazione (sia con lo streaming live, sia con approfondimenti tematici) oltre alla forte veicolazione che verrà effettuata sui canali social.

Le gare del calendario 2017 sono: G.P. Costa degli Etruschi (5 febbraio), Trofeo Laigueglia (12 febbraio), G.P. Industria e Artigianato (5 marzo), Settimana Internazionale Coppi & Bartali (23-26 marzo), Giro dell’Appennino (9 aprile), Tour of the Alps (ex Giro del Trentino, 17-21 aprile), Trofeo Matteotti (16 luglio), Coppa Agostoni (13 settembre), Coppa Bernocchi (14 settembre), Memorial Marco Pantani (16 settembre), Giro di Toscana (26-27 settembre), Coppa Sabatini (28 settembre), Giro dell’Emilia (30 settembre), G.P. Beghelli (1 ottobre), Tre Valli Varesine (3 ottobre).

Non è ancora ufficiale ma le prove che dovrebbero venir trasmesse in diretta sono G.P. Industria e Artigianato, Tour of the Alps, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi, Giro dell’Emilia, G.P. Beghelli e Tre Valli Varesine.

Le gare saranno trasmesse in tv in Italia da Raisport e Bike Channel. Tra i principali broadcater esteri ci sono l’Équipe in Francia, TV2 in Danimarca, Bike Channel in Regno Unito, Eleven Sport Channel in Belgio, Polonia, Singapore, Taiwan e Ucraina ed Econet in Africa, oltre che Eurovisione per gli highlights delle gare live. Sulle piattaforme digitali, la Ciclismo Cup sarà totalmente coperta da Repubblica.it in Italia, Cycling.tv in Usa, Canada e Australia, oltre che sulle piattaforme di PMG (www.pmgsport.it e su FB: @PMGLiveSport).

Sono ancora aperte le trattative con altri importanti broadcaster e operatori digitali italiani ed esteri.