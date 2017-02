Capolavoro di Tony Martin nella 2a tappa della Volta a la Comunitat Valenciana

Giornata fantastica per il Team Katusha-Alpecin che, pochi minuti dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale con Alexander Kristoff in Francia, ha subito festeggiato la seconda in Spagna: la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana è stata vinta infatti dal tedescone Tony Martin con uno splendido numero da finisseur negli ultimi 7 chilometri di tappa. L’ultima vittoria di Martin in una tappa in linea era stata la tappa di Cambrai al Tour de France 2015.

Il maltempo ha reso molto più faticosa questa seconda tappa che già di per sé prevedeva un tracciato nervoso e molto abbastanza accidentato. Dopo 25 chilometri è partita la fuga di giornata che ha coinvolto lo spagnolo Hector Saez (Caja Rural), il francese Cyril Gautier (AG2R) ed il sudafricano Johann Van Zyl (Dimension Data), quest’ultimo all’attacco proprio nel giorno del suo compleanno: il terzetto ha avuto fino a 6’15”, ma il circuito finale con un doppio passaggio sull’Alto de Montgó è stato fatale prima a Saez e poi agli altri due fuggitivi con il plotone che è tornato compatto ai meno 15 chilometri.

L’ultimo strappo di Montgó, con scollinamento a 6 chilometri dall’arrivo, ha visto gli attacchi dello spagnolo David De La Cruz, sulla cui ruota si sono prontamente portati Tony Martin e Jesús Herrada, con il gruppo poco distanze: in vista del gpm Martin ha allungato e si è lanciato tutto solo lungo la breve ma tecnica discesa. Negli ultimi quattro chilometri il corridore della Katusha-Alpecin è stato letteralmente imprendibile per gli inseguitori, divisi in tanti gruppetti tra salita e discesa.

A 11″ da Tony Martin è arrivato un sestetto con nell’ordine Pim Ligthart, Primoz Roglic, David De La Cruz, Michele Scarponi, Amaro Antunes e Nairo Quintana; il plotone con il leader Manuel Senni ha tagliato il traguardo staccato di 19″ ed è stato regolato in volata da Greg Van Avermaet su Philippe Gilbert e Kristian Sbaragli. La BMC ha conservato la maglia di leader della corsa, ma in virtù dei piazzamenti è passata da Manuel Senni a Greg Van Avermaet.