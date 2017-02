Colpo a Kittel, Andriy Grivko messo fuori corsa dal Dubai Tour

Nel corso della frazione odierna del Dubai Tour si era visto Marcel Kittel sanguinare dal sopracciglio sinistro. Sin dai primi momenti su Twitter il team manager della Quick Step Floors Patrick Lefevere aveva denunciato un colpo subito dal suo corridore proveniente da un non meglio atleta dell’Astana Pro Team.

Una volta terminata la tappa Kittel ha dichiarato ai microfoni l’identità del protagonista del misfatto, ossia Andriy Grivko, che lo ha colpito volontariamente con un pugno nella concitata fase dei ventagli. L’Astana Pro Team si è subito scusata per la condotta del proprio ciclista. Kittel ha dichiarato da parte sua di non accettare le scuse di Grivko, chiedendo una squalifica di sei mesi per il trentatreenne ucraino.

La giuria del Dubai Tour si è riunita ed ha deciso per l’espulsione dalla corsa (e multa di 200 franchi svizzeri) nei confronti di Grivko, in base all’articolo 12.1.040 del codice UCI, per atti di violenza nei confronti di altri corridori.

Dopo aver sbollito la rabbia per il colpo subito Kittel ha pubblicato un tweet scherzoso dove, facendo forza sulla sua somiglianza con Dolph Lundgren (l’attore protagonista di Rocky IV nel ruolo del pugile sovietico Ivan Drago), ha dichiarato di aver cercato su Google le caratteristiche di Grivko, ottenendo come risposta un peso forma di 70 kg, un fisico decisamente alla portata per il colosso tedesco.