Étoile des Bessèges, Alexander Kristoff vince la 2a tappa tra i ventagli

Il norvegese Alexander Kristoff si è prontamente rifatto sulle strada transalpine dell’Étoile des Bessèges e dopo la seconda posizione di ieri nella tappa d’apertura, oggi il norvegese della Katusha-Alpecin ha conquistato la seconda frazione e la maglia di leader della corsa. Nella seconda metà di tappa il vento ha fatto grande selezione e davanti è rimasto un drappello composto da appena 23 corridori: nello sprint ristretto, Kristoff si è lasciato alle spalle Rudy Barbier, terzo posto invece per il vincitore di ieri Arnaud Démare.

Questa seconda tappa dell’Étoile des Bessèges era iniziata con una fuga di Przemyslaw Kasperkiewicz (An Post-ChainReaction), Fabien Grellier (Direct Energie), Anthony Maldonado (HP BTP-Auber 93), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) e Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) che ha toccato un vantaggio massimo di tre minuti. Quando però il vento ha iniziato a farsi sentire, il gruppo ha aumentato l’andatura e ha ripreso gli attaccanti a 65 chilometri dal traguardo: subito dopo sono arrivati i primi ventagli provocati dal lavoro congiunto di Katusha e Cofidis.

Forte di ben sette uomini nel gruppo di testa, la Katusha non ha fatto scappare nessuno nel finale e ha portato il gruppetto in volata dove Alexander Kristoff ha regalato alla squadra la prima vittoria stagionale: come detto il norvegese ha scalzato Démare dalla testa della classifica grazie agli abbuoni all’arrivo ed a un traguardo volante. Tra gli uomini di testa va segnalata anche la presenza di uomini pericolosi per la classifica generale vanno segnalati Tony Gallopin (per lui anche 3″ di abbuono), Pierre Latour e Sylvain Chavanel; il primo gruppo inseguitore, con gli italiani Finetto e Pasqualon, è arrivato al traguardo con 1’47” di ritardo.