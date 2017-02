Altra corsa annullata in Francia: nel 2017 niente Cholet-Pays de Loire

1 Minuti per leggerlo

Continua la sorprendente moria di corse professionistiche in Francia, paese che era riuscito, assieme al Belgio, a ben sopportare le difficoltà economiche che a cavallo del 2010 hanno colpito buona parte degli altri movimenti ciclistici. Dopo lo stop allo storico Critérium International per l’assenza di luoghi interessati ad ospitare l’evento e l’annullamento dell’appena rinata La Méditerranéenne causa indisponibilità della gendarmeria a fornire il numero adeguato di motostaffette, oggi è la volta di un’altra prova.

Nel 2017 non si disputerà il Cholet-Pays de Loire, prova di categoria 1.1 prevista per domenica 19 marzo. Come riporta il quotidiano Ouest France la ragione della cancellazione dell’evento, che avrebbe rappresentato la quarantesima edizione, risiede nell’aspro conflitto esistente fra il sindaco della città e gli organizzatori. Nonostante i tentativi di conciliazione da parte di Marc Madiot e Alain Clouet, rispettivamente presidente e segretario della Lega Ciclistica francese, le distanze sono rimaste incolmabili, portando all’annullamento della prova vinta nel 2016 da Rudy Barbier. La reciproca disistima appare talmente profonda che le parti hanno ventilato l’idea che questa possa diventare la pietra tombale sulla corsa.