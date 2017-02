Il Giro Rosa 2017 partirà con una cronosquadre da Aquileia a Grado

1 Minuti per leggerlo

A distanza di 13 anni dall’ultima volta, torna la cronometro a squadre nel percorso del Giro Rosa: la più importante gara a tappe femminile, infatti, partirà venerdì 30 giugno con una prova riservata ai team da Aquileia a Grado per una distanza complessiva di 12 chilometri. La città di Aquileia ospiterà anche la presentazione ufficiale delle squadre giovedì 29 giugno nella piazza antistante la Basilica Patriarcale.

L’ultima volta di una cronosquadre nel percorso del Giro Rosa fu nel 2004 quando in territorio svizzero si svolse un’insolita prova di 45 km con partenza a Briga e arrivo in salita a Leukerbad: a vincere fu la Let’s Go Finland di Fabiana Luperini, seconda a 17″ la Safi-Pasta Zara che poi vinse quel Giro con Nicole Cooke.