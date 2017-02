La Popolarissima diventa corsa internazionale 1.2

Quest’anno La Popolarissima, classica trevigiana per dilettanti in programma il 19 marzo e che giunge alla sua edizione numero 102. farà un passo in avanti e diventerà una corsa internazionale a tutti gli effetti con la registrazione all’UCI con categoria 1.2. Dal punto di vista regolamentare, questa promozione allargherà il numero di squadre che potrebbero essere invitate alla prova: oltre a tutti i team dilettantistici e quelli di categoria Continental, sulla carta potranno partecipare anche tutte le Professional italiane (Androni, Bardiani, Nippo e Wilier) più due straniere.

«Siamo davvero felici e orgogliosi per questo riconoscimento, che valorizza la nostra storia e città. Questo premio comporterà uno sforzo organizzativo ed economico ulteriore, ma l’intero direttivo dell’UC Trevigiani è pronto ed entusiasta di accettare questa sfida internazionale. Per il movimento veneto e per la città di Treviso è un avvenimento storico, ospiteremo atleti e team provenienti da tutto il mondo, non vediamo l’ora. Il avremo un motivo in più per festeggiare, vi aspettiamo numerosi» commenta il presidente dell’UC Trevigiani Ettore Renato Barzi.