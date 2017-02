Presentato il percorso del Tour of the Alps 2017

È stato presentato quest’oggi a Milano il percorso del Tour of the Alps, nuova denominazione del Giro del Trentino. La corsa, giunta alla quarantunesima edizione, consterà di cinque giornate di gara anziché delle abituali quattro: il via verrà dato lunedì 17 aprile con la Kufstein-Innsbruck, con l’arrivo posto sulla collina di Hungerburg. Il giorno seguente si ripartirà da Innsbruck per entrare in Italia tramite il Brennero per poi ritornare in Austria fino a Innervillgraten.

La terza sarà una tappa interamente altoatesina, con la partenza da Villabassa e l’arrivo a Funes: verranno affrontati il Passo delle Erbe e l’inedita Alpe di Rodengo che presenta tratti al 20%. Nella quarta tappa si scatterà da Bolzano per arrivare nel tradizionale traguardo noneso di Cles dopo la scalata del Passo della Mendola e della Forcella di Brez. L’ultima giornata porterà i corridori ancora in gara da Smarano fino al traguardo conclusivo di Trento, non prima di aver affrontato il Monte Bondone.

L’identità delle diciotto formazioni invitate, almeno un terzo World Tour, verrà svelata a metà febbraio. Questo il percorso del Tour of the Alps 2017, con le rispettive altimetrie:

Tappa 1, Lunedì 17 aprile: Kufstein-Innsbruck/Hungerburg, km 142,3

Tappa 2, Martedì 18 aprile: Innsbruck-Innervillgraten, km 181,3

Tappa 3, Mercoledì 19 aprile: Villabassa-Funes, km 143,1

Tappa 4, Giovedì 20 aprile: Bolzano/Bozen-Cles, km 165,3

Tappa 5, Venerdì 21 aprile: Smarano-Trento, km 199,6