Sanremo in dubbio per André Greipel che a maggio correrà il Giro d’Italia

La Lotto Soudal ha svelato i programmi di André Greipel per quanto riguarda la prima parte di stagione. Il 34enne velocista tedesco, già vincitore quest’anno della prima prova della Challenge Mallorca, disputerà la Volta ao Algarve e subito dopo l’Abu Dhabi Tour, a marzo invece correrà per il terzo anno consecutivo la Parigi-Nizza: ancora in dubbio invece la sua partecipazione alla Milano-Sanremo, corsa in cui vanta un 24° posto nel 2014 come miglior risultato.

In preparazione al trittico Fiandre, Scheldeprijs e Roubaix, Greipel andrà in Spagna alla Volta a Catalunya, mentre dopo le classiche del pavé si prenderà un breve periodo di riposo per rientrare a Francoforte e presentarsi quindi in Sardegna per la partenza del Giro d’Italia: nelle quattro precedenti partecipazioni alla corsa rosa, André Greipel ha vinto sei tappe in totale, di cui tre solo nel 2016, e non ha mai lasciato l’Italia senza almeno un successo.