Tappa e maglia per Lilian Calmejane all’Étoile de Bessèges, Mauro Finetto è terzo

Il 24enne francese Lilian Calmejane, vincitore di una tappa alla scorsa Vuelta a España, ha vinto la terza tappa dell’Étoile de Bessèges conquistando anche la maglia di leader della corsa al termine di una giornata durissima. Il corridore della Direct Energie era già partito bene quest’anno con il terzo posto di domenica scorsa al GP La Marseillaise.

La tappa di oggi prevedeva un triplo passaggio sul Col de Trélis e, anche a causa del maltempo, il gruppo s’è spezzato già dopo appena 25 chilometri con i velocisti Alexander Kristoff e Arnaud Démare che si sono ritrovati fuori dal gruppo di testa: tra attaccanti e inseguitori c’è stato un lungo braccio di ferro con il distacco sempre attorno ai 30″, poi dopo la scalata del Col de Trélis il gruppo del leader Kristoff si è arreso ed il vantaggio della testa della corsa è decollato. Tra gli uomini di testa da segnalare la presenza di Tony Gallopin, Pierre Latour, Sylvain Chavanel, Samuel Dumoulin e del nostro Mauro Finetto.

A giocarsi la vittoria di tappa sono rimasti quindi i 24 uomini di testa che hanno atteso fino ai meno 35 chilometri per iniziarsi a darsi battaglia. Lilian Calmejane (Direct Energie) è stato uno dei più attivi e, dopo un primo tentativo, a 20 chilometri dal traguardo è riuscito ad avvantaggiarsi assieme a Quentin Pacher (Delko Marseille): la coppia non ha mai avuto più di 25″ i vantaggio, eppure ha tenuto benissimo nei confronti degli inseguitori. Ai meno 5 Calmejane è andato via tutto solo e conquistato tappa e maglia: a 6″ è arrivo il danese Mads Würtz Schmidt, a 8″ il gruppo è stato regolato allo sprint da Mauro Finetto, al primo podio in maglia Delko. Il plotone ha chiuso a più di un quarto d’ora.