Annunciati i primi cinque inviti per la Dwars door Vlaanderen

Per la sua prima volta nel calendario World Tour la Dwars door Vlaanderen potrà contare su un parterre di tutto rispetto: nella prova fiamminga in programma mercoledì 22 marzo gareggeranno sedici delle diciotto formazioni World Tour. Le due eccezioni sono il Team Dimension Data e il Team Sky (con la compagine britannica che sarà invece protagonista come da tradizione alla Settimana Internazionale Coppi&Bartali).

Gli organizzatori di Flanders Classics hanno annunciato i nomi delle prime cinque squadre Professional invitate all’evento: si tratta delle francesi Cofidis, Solutions Crédits e Direct Énergie, delle belghe Sport Vlaanderen-Baloise e Wanty-Groupe Gobert e della russa Gazprom-RusVelo. Le ulteriori wildcard saranno comunicate nelle prossime settimane.