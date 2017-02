G.P. Costa degli Etruschi 2017

Sono diciotto le formazioni al nastro di partenza, una sola di categoria World Tour: nella UAE Abu Dhabi non mancano comunque le punte, visto che saranno contemporaneamente in gara Valerio Conti, Filippo Ganna, Marco Marcato e il padrone di casa Diego Ulissi. Sei le squadre Professional, a cominciare dalle quattro italiane particolarmente agguerrite nel primo appuntamento della nuova Ciclismo Cup: Francesco Gavazzi,Matteo Malucelli e Andrea Vendrame cercheranno di confermare il positivo inizio di stagione della Androni-Sidermec, Stefano Pirazzi, Nicola Ruffoni e Luca Wackermann proveranno ad approcciare nel migliore dei modi la difesa del titolo della Bardiani CSF, Marco Canola, Pierpaolo De Negri e Eduard Grosu puntano a bissare il successo (del partito Bole) per la Nippo-Vini Fantini, Manuel Belletti, Ilia Koshevoy e Filippo Pozzato vorranno poter battagliare per la causa della Wilier Triestina-Selle Italia.

Daranno filo da torcere anche la Delko Marseille Provence KTM con Rémi Di Gregorio e la Gazprom-RusVelo con Roman Maikin. Ampio il panorama delle Professional dove possono far bene Pierpaolo Ficara per l’Amore&Vita-Selle SMP, Antonino Parrinello per il GM Europa Ovini, Siarhei Papok per il Minsk Cycling Club, Nicola Gaffurini per la Sangemini-Mg.KVis, Riccardo Zoidl per il Team Felbermayr-Simplon Wels, Patrick Schelling per il Team Vorarlberg, Filippo Fortin per il Tirol Cycling Team e Andrea Cacciotti per la Unieuro Trevigiani-Hemus 1896. Da segnalare la presenza della nazionale italiana composta da atleti under 23, con il marchigiano Filippo Rocchetti come punta di diamante.