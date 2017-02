Ivan Balykin vince il GP Oued Eddahab. Nei cinque anche Marengo e Brugna

1 Minuti per leggerlo

Nel secondo appuntamento del Les Challenges de la Marche Verte in Marocco ad imporsi è stato chi due giorni fa era giunto in settima piazza, vale a dire Ivan Balykin: il ventiseienne italo-russo della Torku Sekerspor ha infatti conquistato il GP Oued Eddahab, disputato sulla distanza di 104 km tra Layoune e Tarfaya. L’ex di RusVelo e GM Europa Ovini ha preceduto di 2″ il britannico Jacob Tipper (Brother NRG Driver Plan), il turco Ahmet Örken (Torku Sekerspor) e gli azzurri della Delio Gallina Colosio Eurofeed Umberto Marengo e Alessio Brugna. Domani in programma la terza ed ultima prova della Challenge, il GP Al Massira.