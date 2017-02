Namibia, i risultati dei campionati nazionali: doppiette per Drobisch e Adrian

Fra venerdì ed oggi si sono disputate le prove a cronometro e in linea dei Campionati nazionali su strada in Namibia. Nel paese dell’Africa sudoccidentale sia le prove maschili che quelle femminili hanno visto realizzare una doppietta. Tra gli uomini il vincitore è Till Drobisch: il ventitreenne, visto nelle ultime due stagioni in Germania con la Christina Jewelry, si è aggiudicato la prova a cronometro di 36.3 km nella capitale Windhoek con 1’14” di margine su Raul Costa Seibeb e 1’39” su Drikus Coetzee.

Nella gara odierna in linea di 147 km Drobisch ha preceduto allo sprint per pochi centimetri il più noto ciclista del paese, ossia Dan Craven (Israel Cycling Academy). Terzo posto per Costa Seibeb. Per Drobisch si tratta del secondo titolo in linea (il primo nel 2013) e del quarto a cronometro, dopo i successi del 2013, del 2014 e del 2016.

Nessuna sorpresa tra le donne: Vera Adrian ha fatto sua la prova a cronometro di 27.5 km superando di 1’17” Irene Steyn e di 2’49” Michelle Doman. La ventitreenne della Bizkaia-Durango si è imposta, per la quinta volta nelle ultime sei stagioni, anche nella prova in linea odierna di 101 km.