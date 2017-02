Ulissi domina al Gp Costa degli Etruschi

Era il favorito numero uno e non ha smentito le attese: sotto una pioggia incessante, Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi) si è imposto al Gp Costa degli Etruschi per la prima volta in carriera, dopo il terzo posto della scorsa edizione. La vittoria giunge grazie a un netto attacco sull’ultima salita di Torre Segalari, che scollinava a 9 km dal traguardo: i 20″ di vantaggio cumulati sui rivali son stati sufficienti per giungere al successo in solitaria. Sul podio, grazie a una volata di gruppo, Manuel Belletti (Wilier Triestina) e Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli).

