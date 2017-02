Strade Bianche e Tirreno nel programma di Rigoberto Urán

In un’intervista a Mundo Ciclistico, il colombiano Rigoberto Urán ha svelato a grandi linee quale sarà il suo programma per la prima parte della stagione 2017. Il 30enne corridore della Cannondale-Drapac a breve volerà in Europa dove farà il suo debutto stagionale alla Ruta del Sol, poi ha inizio marzo ha in programma un paio di apparizioni in Italia: Urán correrà infatti sia la Strade Bianche che la Tirreno-Adriatico prima di puntare al grande obiettivo delle classiche, Amstel, Freccia e Liegi. Per quanto riguarda le grandi corse a tappe, il programma di Rigoberto Urán per la stagione 2017 prevede la partecipazione al Tour de France: dopo cinque presenze consecutive, il colombiano salterà quindi il Giro d’Italia